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34 минуты назад

Оператор: взрыв газопровода в Пасвальском районе Литвы произошел по техническим причинам

Газета.Ruиещё 1

Нямунас Бикнюс, генеральный директор предприятия Amber Grid («Амбер грид») — оператора газовых сетей Литвы. заявил, что взрыв газопровода в Пасвальском районе Литвы мог произойти по техническим причинам. Об этом сообщает ТАСС.

В Литве назвали причины взрыва газопровода
Фото: lrt.ltlrt.lt

По словам Бикнюса, версия с техническими причинами является предварительной. Он добавил, что на месте аварии находятся сотрудники Amber Grid. По оценкам экспертов компании, диверсия на газопроводе 1978 года постройки маловероятна.

«Первичный осмотр места происшествия, оборудования говорит о том, что, скорее всего, имела место технологическая авария. Возможно, был нарушен один из швов на месте стыка труб», — поделился Бикнюс.

Эксперты надеются установить точную причину в течение одного-двух дней.

Elering: взрыв газопровода в Литве не повлияет на снабжение газом Эстонии

Ранее сообщалось, что пожарные завершили тушение возгорания на месте взрыва газопровода в Пасвальском районе Литвы. Газ горел на протяжении около четырех часов.

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