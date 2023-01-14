Признанная умершей женщина оказалась жива

Сотрудники похоронного бюро в американском городе Анкени, штат Айова были шокированы, когда по ошибке признанная мертвой женщина оказалась жива. Об этом сообщает Omaha First News.

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Сотрудников пожарной службы вызвали в городское похоронное бюро и крематорий из-за того, что у человека произошла остановка сердца. Прибыв на место, они обнаружили, что речь идет не об остановке сердца. В пожарной службе не комментируют произошедшее, но из переговоров по рации следует, что женщину доставили в похоронное бюро как умершую, но на месте выяснилось, что она жива.

«Туда доставили умершую женщину, а она оказалась живой. Они в часовне, и она лежит на раскладушке», — заявил пожарный.

Они оказали пострадавшей первую помощь и доставили ее в больницу. Текущее состояние пациентки неизвестно.

«Из уважения к частной жизни и конфиденциальности семей, которых мы имеем честь обслуживать, мы не можем давать комментарии по факту произошедшего», — заявили в похоронном бюро. Женщину доставили в похоронное бюро из дома престарелых, но там также не стали давать комментариев.