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1 час назад

В Херсонской области обнаружили два тайника с боеприпасами

ТАССиещё 1

Сотрудники полиции в Херсонской области обнаружили два тайника с патронами и гранатами. Об этом сообщается в Telegram-канале ГУ МВД Херсонской области в субботу.

В Херсонской области обнаружили два тайника с боеприпасами
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Сотрудники полиции в Геническом районе Херсонской области выявили тайник с боеприпасами. В заброшенном доме села Червоное правоохранители изъяли 307 патронов калибра 5,45 мм, гранату Ф-1, гранату РГД-5, запал УЗРГМ, гранату РГД-2Б и шесть взрывателей. В этот же день полицейские в Каланчакском районе в ходе оперативно-разыскных мероприятий провели осмотр домовладения, где обнаружили складной нож, пневматический пистолет "SAS Макаров", 42 патрона различного калибра и 400 л спиртосодержащей жидкости", - говорится в сообщении.

Отмечается, что оружие, боеприпасы и алкоголь изъяты. Ведется дальнейшая проверка. Системная работа по изъятию оружия и боеприпасов, противодействию проявлениям терроризма в Херсонской области продолжается.

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