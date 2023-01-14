В Херсонской области обнаружили два тайника с боеприпасами

"Сотрудники полиции в Геническом районе Херсонской области выявили тайник с боеприпасами. В заброшенном доме села Червоное правоохранители изъяли 307 патронов калибра 5,45 мм, гранату Ф-1, гранату РГД-5, запал УЗРГМ, гранату РГД-2Б и шесть взрывателей. В этот же день полицейские в Каланчакском районе в ходе оперативно-разыскных мероприятий провели осмотр домовладения, где обнаружили складной нож, пневматический пистолет "SAS Макаров", 42 патрона различного калибра и 400 л спиртосодержащей жидкости", - говорится в сообщении.