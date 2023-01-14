Племянник зарезал москвичку из-за спора о земле

«При координирующей роли Останкинского межрайонного прокурора в городе Балашиха Московской области задержан мужчина 1989 года рождения — племянник убитой. В ближайшее время суд с участием прокурора рассмотрит вопрос об избрании в отношении мужчины меры пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении ведомства.