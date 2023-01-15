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28 минут назад

112: расчлененные тела мужчины и женщины нашли в Обнинске

ТК «Звезда»иещё 4

В Обнинске в одном из колодцев найдены расчлененные тела мужчины и женщины, сообщает Telegram-канал 112. Останки были упакованы в пакет и сброшены в яму. Страшную находку сделали рабочие аварийной бригады, которые приехали устранять засор, пишет паблик.

Расчлененные тела мужчины и женщины нашли в Обнинске
Фото: ТАССТАСС

В Следственном комитете РФ, сотрудники которого выезжали на место ЧП, заявили об обнаружении только одного тела.

«15 января 2023 года в канализационном колодце на улице Любого города Обнинска обнаружено тело человека <...> На месте происшествия работают следователи и криминалисты СК России, проводятся неотложные следственные действия», - говорится на сайте СК РФ.

Сейчас эксперты пытаются установить личность погибшего и обстоятельства преступления. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Происшествия,Следственный комитет,
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