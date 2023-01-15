Расчлененные тела мужчины и женщины нашли в Обнинске

В Обнинске в одном из колодцев найдены расчлененные тела мужчины и женщины, сообщает Telegram-канал 112. Останки были упакованы в пакет и сброшены в яму. Страшную находку сделали рабочие аварийной бригады, которые приехали устранять засор, пишет паблик.