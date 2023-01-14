СК возбудил дело после убийства ребенка в Ленобласти

"Следственным отделом по городу Кириши следственного управления СК России по Ленинградской области по факту обнаружения в медицинском учреждении тела ребенка 2020 года рождения с ножевыми ранениями возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство малолетнего"). <…> По предварительным данным, смертельные ранения малолетнему нанес отец ребенка, находясь дома", - говорится в сообщении.