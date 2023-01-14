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11 минут назад

СК возбудил дело после убийства ребенка в Ленобласти

ТАССиещё 2

Уголовное дело возбуждено в Ленинградской области по факту обнаружения тела ребенка 2020 года рождения с ножевыми ранениями. По предварительным данным, их нанес отец несовершеннолетнего, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

СК возбудил дело после убийства ребенка в Ленобласти
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Следственным отделом по городу Кириши следственного управления СК России по Ленинградской области по факту обнаружения в медицинском учреждении тела ребенка 2020 года рождения с ножевыми ранениями возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство малолетнего"). <…> По предварительным данным, смертельные ранения малолетнему нанес отец ребенка, находясь дома", - говорится в сообщении.

Уточняется, что отец ребенка самостоятельно обратился к сотрудникам полиции, которые доставили их в медицинское учреждение, где констатировали смерть малолетнего.

Происшествия,Следственный комитет,
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