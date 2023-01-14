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14 минут назад

Названа причина массового выброса сардины на Кунашире

Елена Прошина

Названа причина массового выброса сардины на острове Кунашир

Названа причина массового выброса сардины на Кунашире
Фото: © Сахалино-Курильское ТУ Росрыболовства© Сахалино-Курильское ТУ Росрыболовства

Термический шок мог стать причиной массового выброса сардины на острове Кунашир

Массовый выброс сардины иваси в бухте Первухина на острове Кунашир Сахалинской области мог произойти из-за термического шока, рассказала в субботу, 14 января, замдиректора госзаповедника «Курильский» Ирина Неведомская. Об этом пишет ТАСС.

Неведомская предположила, что в районе, где находились массовые скопления иваси, в период штормов произошло резкое понижение температуры воды.

По мнению эксперта, это могло вызвать у рыбы «термический шок, который впоследствии вызвал гибель».

Массовая гибель сардин зафиксирована на Кунашире

Уточняется, что массовый выброс дальневосточной сардины был зафиксирован в пятницу, 13 января. Точные причины специалисты озвучат после проведения соответствующих анализов и экспертиз.

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