Названа причина массового выброса сардины на Кунашире

Названа причина массового выброса сардины на острове Кунашир

Фото: © Сахалино-Курильское ТУ Росрыболовства © Сахалино-Курильское ТУ Росрыболовства

Термический шок мог стать причиной массового выброса сардины на острове Кунашир

Массовый выброс сардины иваси в бухте Первухина на острове Кунашир Сахалинской области мог произойти из-за термического шока, рассказала в субботу, 14 января, замдиректора госзаповедника «Курильский» Ирина Неведомская. Об этом пишет ТАСС.

Неведомская предположила, что в районе, где находились массовые скопления иваси, в период штормов произошло резкое понижение температуры воды.

По мнению эксперта, это могло вызвать у рыбы «термический шок, который впоследствии вызвал гибель».