В Стамбуле один человек погиб в результате вооруженного нападения

Неизвестные совершили вооруженное нападение на машину на мосту Золотой Рог в центре Стамбула, есть одна жертва. Об этом передает агентство IHA.

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«В результате вооруженного нападения на автомобиль на мосту Золотой Рог погиб один человек», — уточнили в СМИ.

Также агентство разместило фото с места ЧП.

Сейчас личность убитого не установлена, как и личности злоумышленников, совершивших преступление.

Сотрудники полиции оцепили место происшествия и перекрыли движение по мосту и трассе E5 в сторону города Эдирне в целях проведения следственных действий.

Другие обстоятельства убийства в Стамбуле пока не приведены.

Ранее в деловом центре в Стамбуле произошел взрыв, были пострадавшие.