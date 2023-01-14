В Стамбуле один человек погиб в результате вооруженного нападения

Неизвестные совершили вооруженное нападение на машину на мосту Золотой Рог в центре Стамбула, есть одна жертва. Об этом передает агентство IHA.
«В результате вооруженного нападения на автомобиль на мосту Золотой Рог погиб один человек», — уточнили в СМИ.
Также агентство разместило фото с места ЧП.
Сейчас личность убитого не установлена, как и личности злоумышленников, совершивших преступление.
Сотрудники полиции оцепили место происшествия и перекрыли движение по мосту и трассе E5 в сторону города Эдирне в целях проведения следственных действий.
Другие обстоятельства убийства в Стамбуле пока не приведены.
Ранее в деловом центре в Стамбуле произошел взрыв, были пострадавшие.
Также стало известно, что подозреваемая в теракте в Стамбуле получала указания по американскому номеру.