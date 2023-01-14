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17 минут назад

Киевские власти сообщили о пожаре на объекте критической инфраструктуры

Ura.Ru

На одном из объектов критической инфраструктуры Киевской области произошел пожар. Об этом сообщил глава киевской областной военной администрации Алексей Кулеба.

Киевские власти сообщили о пожаре на объекте критической инфраструктуры
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«На одном из объектов критической инфраструктуры есть возгорание. На месте работают соответствующие службы», — написал Алексей Кулеба в своем telegram-канале, отметив, что утром в области были слышны взрывы. Глава киевской военной администрации уточнил, что пострадавших в результате происшествия нет.

В Киеве прогремели взрывы

Ранее военкоры сообщали о звуках взрывов в Киеве. Руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак в своем telegram-канале тогда призвал киевлян сохранять спокойствие.

Происшествия,Андрей Ермак,
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