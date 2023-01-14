Киевские власти сообщили о пожаре на объекте критической инфраструктуры

«На одном из объектов критической инфраструктуры есть возгорание. На месте работают соответствующие службы», — написал Алексей Кулеба в своем telegram-канале, отметив, что утром в области были слышны взрывы. Глава киевской военной администрации уточнил, что пострадавших в результате происшествия нет.