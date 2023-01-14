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11 минут назад

Причиной массового выброса сардины на острове Кунашир мог стать термический шок

ТАСС

Термический шок мог стать причиной массового выброса сардины иваси в бухте Первухина на острове Кунашир Сахалинской области. Об этом сообщила журналистам в субботу заместитель директора государственного заповедника "Курильский" Ирина Неведомская.

Названа причина массового выброса сардины на Кунашире
Фото: © Сахалино-Курильское ТУ Росрыболовства© Сахалино-Курильское ТУ Росрыболовства

"Возможно в период штормов произошло резкое понижение температуры воды в том районе, где находились массовые скопления иваси. В результате у рыб мог произойти термический шок, который впоследствии вызвал гибель", - привели слова Неведомской в правительстве Сахалинской области.

Сахалино-Курильское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству отмечает, что берега бухты Первухина оказались усыпаны тоннами мертвой рыбы. Видимых загрязнений на месте не обнаружено. Точные причины будут озвучены специалистами после проведения анализов и экспертиз.

Массовая гибель сардин зафиксирована на Кунашире

Массовый выброс на берег дальневосточной сардины обнаружили в пятницу. Выбросы зафиксированы на всей протяженности бухты.

Происшествия,Росрыболовство,
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