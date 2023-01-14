Прокуратура просит суд расследовать причастность Болсонару к погромам в Бразилии

Генпрокуратура Бразилии обратилась в Федеральный верховный суд с просьбой проверить причастность бывшего главу государства Жаира Болсонару к погромам в столице страны. Об этом сообщает ТАСС.

Фото: Adriano Machado/Reuters Adriano Machado/Reuters

Болсонару может быть одним из "идеологов и подстрекателей" насильственных акций протеста, полагают в прокуратуре. В частности, как отмечают в надзорном ведомстве, на это указывает публикация Болсонару в соцсетях от 10 января, в которой он выразил сомнения в честности президентских выборов.

Однако впоследствии запись была удалена. 8 января сторонники Болсонару, проигравшего на выборах, захватили здание конгресса в столице и другие государственные объекты, однако позже силовики смогли вернуть ситуацию под свой контроль. Порядка 2 тыс. человек были задержаны за участие в беспорядках в городе Бразилиа.