Elering: взрыв газопровода в Литве не повлияет на снабжение газом Эстонии

Глава государственного эстонского сетевого оператора Elering Таави Вескимяги сообщил, что взрыв газопровода в Литве не повлияет на надежность снабжения газом Эстонии. Его слова приводит пресс-служба компании.

Согласно сообщению Elering, взрыв в произошел на магистральном газопроводе Amber Grid, по которому топливо подавалось в северные районы страны и в Латвию.

"Авария в Литве - прискорбный случай, но он не повлияет на безопасность газоснабжения Эстонии", - подчеркнул Вескимяги.

По его словам, поскольку литовская обслуживающая компания готовится к запуску параллельного газопровода, инцидент незначительно повлияет на рынок.