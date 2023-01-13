Российский турист подрался с женщиной в Таиланде из-за счета в 120 рублей

В Таиланде пьяный российский турист отказался платить за заказ в баре и подрался с владелицей заведения. Об этом сообщает The Thaiger.

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Уточняется, что женщина напала на него, когда тот не захотел закрывать счет в размере 60 бат (около 120 рублей). При этом хозяйка бара в Паттайе утверждает, что это была самооборона, поскольку пьяный россиянин якобы сам первый ударил ее по лицу. На место прибыли правоохранители, которые установили личность туриста, его зовут Михаил.

Пострадавшего нашли без сознания на дороге перед баром со множественными травмами. Его лицо было в крови из-за серьезной раны. При этом турист отказался ехать в больницу и остался отдыхать у стойки бара.