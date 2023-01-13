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18 минут назад

Пьяный российский турист подрался с женщиной в Таиланде из-за счета в 120 рублей

Lenta.ru

В Таиланде пьяный российский турист отказался платить за заказ в баре и подрался с владелицей заведения. Об этом сообщает The Thaiger.

Российский турист подрался с женщиной в Таиланде из-за счета в 120 рублей
Фото: UnsplashUnsplash

Уточняется, что женщина напала на него, когда тот не захотел закрывать счет в размере 60 бат (около 120 рублей). При этом хозяйка бара в Паттайе утверждает, что это была самооборона, поскольку пьяный россиянин якобы сам первый ударил ее по лицу. На место прибыли правоохранители, которые установили личность туриста, его зовут Михаил.

Пострадавшего нашли без сознания на дороге перед баром со множественными травмами. Его лицо было в крови из-за серьезной раны. При этом турист отказался ехать в больницу и остался отдыхать у стойки бара.

Ранее российский турист поехал на отдых в тайскую Паттайю и умер в номере отеля при загадочных обстоятельствах. Отмечается, что 49-летний россиянин в одиночку вылетел в Таиланд 27 декабря и планировал пробыть там две недели. Родственники мужчины сообщили, что 1 января он перестал выходить на связь, а 9 января был найден мертвым в номере трехзвездочного Cosy Beach Hotel.

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