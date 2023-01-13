В Бердянске взорвали машину главы администрации

Вооруженные силы Украины совершили теракт в Бердянске, подорвав автомобиль главы администрации района Алексея Кичигина. Об этом сообщила у себя в Telegram-канале администрация города.

Отмечается, что инцидент произошел в 19:30 в пятницу на улице Мичурина. ВСУ заминировали автомобиль Кичигина, заложив в него до одного килограмма взрывчатого вещества. Сам глава Бердянского района не пострадал.

«Он вовремя заметил подозрительный предмет на днище служебного автомобиля», — говорится в сообщении.