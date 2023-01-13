В Бердянске взорвали машину главы администрации

В Запорожской области взорвали машину главы администрации Бердянского района Алексея Кичигина. Об этом в пятницу, 13 января, в своем Telegram-канале сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

По данным Рогова, подрыв автомобиля главы военно-гражданской администрации Бердянского района Алексея Кичигина произошел в 19.30. Чиновник не пострадал, поскольку вовремя заметил подозрительный предмет на днище машины. Сила взрыва составила около 1 кг взрывчатого вещества в тротиловом эквиваленте.