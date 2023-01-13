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1 час назад

В Бердянске взорвали машину главы администрации

Lenta.ruиещё 2

В Запорожской области взорвали машину главы администрации Бердянского района Алексея Кичигина. Об этом в пятницу, 13 января, в своем Telegram-канале сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

По данным Рогова, подрыв автомобиля главы военно-гражданской администрации Бердянского района Алексея Кичигина произошел в 19.30. Чиновник не пострадал, поскольку вовремя заметил подозрительный предмет на днище машины. Сила взрыва составила около 1 кг взрывчатого вещества в тротиловом эквиваленте.

12 декабря 2022 года сообщалось, что первый вице-губернатор Херсонской области Виталий Булюк получил ранение в результате подрыва автомобиля.

Происшествия,Видео,Владимир Рогов,
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