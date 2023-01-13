В российской школе обрушился потолок

Фото: РИА НОВОСТИ РИА НОВОСТИ

Инцидент в здании 1956 года постройки произошел во время перемены. В коридоре второго этажа обвалился кусок бетона, который выпал из стыковочного шва плит перекрытия.

Пострадавших в результате происшествия нет. После инцидента местные и региональные власти начали обсуждать вопрос капитального ремонта здания и подготовили все необходимые документы, включая сметы на соответствующие работы, чтобы обеспечить безопасность детей и учителей.

В пресс-службе прокуратуры Иркутской области заявили, что ведомство проводит проверку по факту обрушения потолка в ангарской школе.

«В ходе проверки прокуратурой будет дана оценка соблюдению законодательства при организации учебного процесса, в сфере пожарной безопасности, а также санитарно-эпидемиологического, градостроительного и иного законодательства», — говорится в сообщении.