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1 час назад

Бутылку Martini и 300 тысяч рублей вынес неизвестный из ресторана в Москве

Газета.Ru

В Москве неизвестный мужчина забрался в подсобку ресторана и похитил бутылку Martini и более 300 тыс. рублей. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Бутылку Martini и 300 тысяч рублей вынесли из ресторана в Москве
Фото: UnsplashUnsplash

Инцидент произошел в ночь на 10 января текущего года в заведении в центре столицы. По данным источника, злоумышленник пробрался в здание через дверь, которая выходит на задний двор: вероятно, кто-то из персонала забыл запереть ее.

В итоге вор вынес из заведения алкоголь и все деньги, которые лежали в сейфе. Сейчас по факту случившегося проводится проверка.

Ранее стало известно, что в новогоднюю ночь в Барабинском районе Новосибирской области мужчина трижды пытался украсть телевизор и приставку соседа, чтобы посмотреть новогодние телепередачи.

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