Бутылку Martini и 300 тысяч рублей вынесли из ресторана в Москве

В Москве неизвестный мужчина забрался в подсобку ресторана и похитил бутылку Martini и более 300 тыс. рублей. Об этом сообщает РЕН ТВ.

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Инцидент произошел в ночь на 10 января текущего года в заведении в центре столицы. По данным источника, злоумышленник пробрался в здание через дверь, которая выходит на задний двор: вероятно, кто-то из персонала забыл запереть ее.

В итоге вор вынес из заведения алкоголь и все деньги, которые лежали в сейфе. Сейчас по факту случившегося проводится проверка.