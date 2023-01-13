В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+7° в 
USD 67.57EUR 73.11
Войти в почту
24 минуты назад

Теща убитого рэпера Картрайта отсудила полмиллиона рублей

Елена Прошина

Смольнинский районный суд Петербурга постановил возместить вред, нанесенный теще убитого рэпера Энди Картрайта Елене Кохал, который та понесла из-за необоснованного уголовного дела. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу органа государственной власти.

Теща убитого рэпера Картрайта отсудила полмиллиона рублей
Фото: kararatrait / ВКонтактеkararatrait / ВКонтакте

«Суд требования удовлетворил, возместил Кохал Е. за счет средств федерального бюджета 545 000 рублей», – рассказали в пресс-службе.

29 июля в холодильнике квартиры на Невском проспекте в Санкт-Петербурге было найдено расчлененное тело Картрайта. Жена убитого Марина заявила, что нашла рядом с телом мужа шприц, из-за чего решила, что тот умер от передозировки наркотиками. Позже, по признанию Марины, она расчленила тело возлюбленного, чтобы тайно избавиться от останков, потому что «её муж не заслужил такой смерти».

В ходе расследования подозрение пало на тёщу убитого, которая могла быть соучастницей преступления. В самом же убийстве заподозрили Марину. Позже дело против тёщи рэпера было закрыто из-за отсутствия состава преступления. Её адвокат заявил, что та собирается требовать компенсацию за моральный вред и судебные издержки.

Ранее мёртвым был обнаружен рэпер Андрей Райкконен.

Происшествия,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители