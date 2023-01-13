Теща убитого рэпера Картрайта отсудила полмиллиона рублей

Смольнинский районный суд Петербурга постановил возместить вред, нанесенный теще убитого рэпера Энди Картрайта Елене Кохал, который та понесла из-за необоснованного уголовного дела. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу органа государственной власти.

Фото: kararatrait / ВКонтакте kararatrait / ВКонтакте

«Суд требования удовлетворил, возместил Кохал Е. за счет средств федерального бюджета 545 000 рублей», – рассказали в пресс-службе.

29 июля в холодильнике квартиры на Невском проспекте в Санкт-Петербурге было найдено расчлененное тело Картрайта. Жена убитого Марина заявила, что нашла рядом с телом мужа шприц, из-за чего решила, что тот умер от передозировки наркотиками. Позже, по признанию Марины, она расчленила тело возлюбленного, чтобы тайно избавиться от останков, потому что «её муж не заслужил такой смерти».

В ходе расследования подозрение пало на тёщу убитого, которая могла быть соучастницей преступления. В самом же убийстве заподозрили Марину. Позже дело против тёщи рэпера было закрыто из-за отсутствия состава преступления. Её адвокат заявил, что та собирается требовать компенсацию за моральный вред и судебные издержки.