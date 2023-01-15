Крупный пожар произошел на рынке в Самарской области

На рынке в городе Кинель Самарской области загорелись торговые павильоны, для тушения привлечены два пожарных поезда. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС по региону.

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По данным ведомства, сообщение о пожаре поступило в 02:33 (по московскому времени). В 03:20 площадь пожара увеличилась до 1,5 тысячи квадратных метров, присвоен второй ранг сложности.

В тушении задействованы 93 человека и 34 единицы техники, в том числе от МЧС России — 30 человек и 10 единиц техники. В качестве дополнительной помощи привлечены пожарные поезда со станции «Кинель» и «Самара». По предварительной информации, пострадавших нет.