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24 минуты назад

В убийстве бывшей учительницы в Москве заподозрили мужчину в камуфляже

Lenta.ru

Следователи возбудили дело по факту убийства 51-летней женщины на северо-востоке Москвы. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель столичного управления Следственного комитета России (СКР) Юлия Иванова.

В убийстве бывшей учительницы в Москве заподозрили мужчину в камуфляже
Фото: ТАССТАСС

В настоящее время сотрудники ведомства допрашивают свидетелей и устанавливают местонахождение убийцы. Как уточняет МК, погибшая ранее работала учителем в школе. Вместе с ней проживал 25-летний сын, его отец умер, когда ребенок был еще маленьким. Молодой человек работал и помогал матери деньгами.

Утром накануне убийства соседи женщины видели рядом с ее квартирой неизвестного в камуфляже, который представился сотрудником военкомата. Он сказал жильцам дома, что сыну бывшей учительницы была вручена повестка, однако тот не явился в военный комиссариат в указанное время. Мужчина также интересовался у соседей, дома ли женщина и ее сын.

Вскоре после этого соседка потерпевшей услышала, как та кричит «Отойди, я тебя не знаю!», а спустя время: «Помогите!» и «Не надо!» Свидетельница увидела в глазок, как мужчина заносит окровавленную женщину в квартиру, после этого крики стихли.

Как ранее сообщили «Ленте.ру» в столичной прокуратуре, тело убитой 51-летней женщины с ножевыми ранениями в области спины и шеи было найдено утром 13 января. Кроме того, на лестничной площадке возле квартиры правоохранители заметили следы, вероятно, крови.

Происшествия,Юлия Иванова,Следственный комитет,
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