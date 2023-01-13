Российскому учителю предъявили обвинения после обнаружения у него детского порно

По данным ведомства, молодой человек обвиняется по части 1 статьи 134 («Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста»), части 2 статьи 135 («Развратные действия») и пункту «г» части статьи 242.1 («Изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних») УК РФ .

Речь идет об учителе. Его уже уволили из школы. Фото и видео интимного характера с изображением детей обнаружила на рабочем столе социальный педагог, когда решила воспользоваться компьютером коллеги для урока. Правоохранители проводят проверку. Мужчина вел в школе фотокружок, занимался с детьми музыкой, а также был звукорежиссером. Педагог отрицает хранение порнографии на своем компьютере. Его также обвиняют в том, то в августе 2022-го он в квартире совратил 14-летнюю девочку, а в сентябре домогался 12-летней ученицы.