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13 минут назад

Российскому учителю предъявили обвинения после обнаружения у него детского порно

Lenta.ru

В Санкт-Петербурге предъявили обвинения 21-летнему местному жителю, у которого нашли детское порно. Об этом в пятницу, 13 января, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Российскому учителю предъявили обвинения после обнаружения у него детского порно
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным ведомства, молодой человек обвиняется по части 1 статьи 134 («Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста»), части 2 статьи 135 («Развратные действия») и пункту «г» части статьи 242.1 («Изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних») УК РФ.

Речь идет об учителе. Его уже уволили из школы. Фото и видео интимного характера с изображением детей обнаружила на рабочем столе социальный педагог, когда решила воспользоваться компьютером коллеги для урока. Правоохранители проводят проверку. Мужчина вел в школе фотокружок, занимался с детьми музыкой, а также был звукорежиссером. Педагог отрицает хранение порнографии на своем компьютере. Его также обвиняют в том, то в августе 2022-го он в квартире совратил 14-летнюю девочку, а в сентябре домогался 12-летней ученицы.

Сейчас решается вопрос об аресте педагога.

Происшествия,Следственный комитет,
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