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21 минуту назад

В Твери девятилетний мальчик спас мать, которую изрезал ножом ее пьяный знакомый

Газета.Ru

В Твери девятилетний мальчик вызвал "скорую" своей матери, на которую напал с ножом ее пьяный знакомый. Об этом сообщает АиФ-Тверь.

В Твери девятилетний мальчик спас жизнь раненной ножом матери
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Инцидент произошел 9 января текущего года в квартире женщины. В гости к россиянке пришел ее 42-летний приятель, который был в состоянии сильного алкогольного опьянения. Между знакомыми завязалась ссора, и мужчина нанес женщине 10 ударов ножом.

Увидев окровавленную мать, школьник вызвал скорую медицинскую помощь. Благодаря своевременной госпитализации россиянку удалось спасти. В отношении неоднократно судимого мужчины возбудили уголовное дело. Сейчас нападавший находится в СИЗО.

Ранее стало известно, что россиянин из ревности ударил ножом подругу, а в качестве извинений подарил ей телефон.

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