В Твери девятилетний мальчик спас жизнь раненной ножом матери

В Твери девятилетний мальчик вызвал "скорую" своей матери, на которую напал с ножом ее пьяный знакомый. Об этом сообщает АиФ-Тверь.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Инцидент произошел 9 января текущего года в квартире женщины. В гости к россиянке пришел ее 42-летний приятель, который был в состоянии сильного алкогольного опьянения. Между знакомыми завязалась ссора, и мужчина нанес женщине 10 ударов ножом.

Увидев окровавленную мать, школьник вызвал скорую медицинскую помощь. Благодаря своевременной госпитализации россиянку удалось спасти. В отношении неоднократно судимого мужчины возбудили уголовное дело. Сейчас нападавший находится в СИЗО.