Ходорковский* оштрафован на 300 тысяч рублей

Из-за установления Мещанским судом Москвы нарушения правил маркировки физлица-иноагента экс-глава ЮКОСа Михаил Ходорковский, внесенный в соответствующий реестр, был оштрафован на 300 тыс. рублей. Об этом сообщают «Известия».

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Подчеркивается, что ранее его судили по части 2 статьи 19.7.5-4 («Неисполнение физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента, обязанности по указанию этого статуса») КоАП РФ.

Позднее, как стало известно, суд переквалифицировал на часть 3 статьи 19.34 («Нарушение порядка деятельности иностранного агента») КоАП РФ. Это предполагает обязанность выплатить денежные средства.

Ранее Ходорковского включили в реестр иноагентов за «осуществление политической деятельности». В сведениях об иностранных источниках указали Украину.