Неизвестный открыл стрельбу возле российской школы

В Екатеринбурге полиция ищет мужчину, устроившего стрельбу недалеко от школы в микрорайоне Широкая речка. Об этом пишет URA.RU.

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Утром 13 января к местному жителю подошел неизвестный, достал травматический пистолет, сделал холостой выстрел и удалился, прокричав, чтобы прохожий не оборачивался в его сторону.

По словам свидетеля, незнакомец был одет в черную одежду, у него был рюкзак в камуфляжной расцветке. Очевидец обратился в в отдел полиции №8 и рассказал об инциденте местным жителям в соцсетях.