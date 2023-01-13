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8 минут назад

Неизвестный открыл стрельбу из пистолета возле российской школы

Lenta.ru

В Екатеринбурге полиция ищет мужчину, устроившего стрельбу недалеко от школы в микрорайоне Широкая речка. Об этом пишет URA.RU.

Неизвестный открыл стрельбу возле российской школы
Фото: ТАССТАСС

Утром 13 января к местному жителю подошел неизвестный, достал травматический пистолет, сделал холостой выстрел и удалился, прокричав, чтобы прохожий не оборачивался в его сторону.

По словам свидетеля, незнакомец был одет в черную одежду, у него был рюкзак в камуфляжной расцветке. Очевидец обратился в в отдел полиции №8 и рассказал об инциденте местным жителям в соцсетях.

12 января сообщалось, что в Ленобласти предприниматель за рулем Toyota устроил ДТП и открыл стрельбу из травмата.

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