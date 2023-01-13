В Москве женщину убили на выходе из квартиры

На северо-востоке Москвы найдена убитой 51-летняя женщина: по всей вероятности, преступник напал на жертву, когда она вышла из квартиры.

Как сообщает Telegram-канал столичной прокуратуры, преступление было совершено в одном из домов на улице Советской Армии. Прибывшие оперативники обнаружили следы крови на лестничной площадке рядом с квартирой потерпевшей. Преступник несколько раз ударил ее ножом в шею и спину и скрылся.