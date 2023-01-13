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25 минут назад

Суд арестовал имущество блогерши Белоцерковской* на 153 миллиона рублей

Lenta.ruиещё 1

Басманный суд Москвы начал рассмотрение в заочном режиме уголовного дело блогерши Вероники Белоцерковской (внесена Минюстом в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента), обвиняемой в распространении фейков о Вооруженных силах (ВС) России. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на адвоката Эльвиру Кашигину.

Суд арестовал имущество Белоцерковской* на 153 миллиона рублей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Суд арестовал имущество фигурантки на 153 миллиона рублей. По словам защитника, санкция статьи предусматривает штраф в размере от трех до пяти миллионов рублей.

Сегодня проходит первое заседание по этому делу.

26 декабря 2022 года Генпрокуратура России сообщила об утверждении обвинительного заключения по делу Белоцерковской, которой вменяется статья 207.3 («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации») Уголовного кодекса РФ.

По данным следствия, с марта по апрель Белоцерковская, находясь за границей, разместила в своем аккаунте в соцсети Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) три публикации, в которых содержалась ложная информация о действиях ВС РФ.

МВД России объявило Белоцерковскую в розыск по статье за распространение фейков о ВС РФ. Дело против нее было возбуждено весной.

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