Самолет не смог взлететь из «Пулково» из-за сильного ветра

Самолет, выполнявший рейс Санкт-Петербург — Мурманск при взлете начал скользить по аэродрому из-за сильного ветра, вылет был отменен. Об этом со ссылкой на пресс-службу управляющей компании аэропорта «Пулково» «Воздушные ворота северной столицы» пишет ТАСС.

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По данным пресс-службы, инцидент произошел во время взлета рейса FV 6343.

«Во время руления самолета из-за сложных метеорологических условий произошло скольжение воздушного судна по рулежной дорожке. Из-за невозможности продолжения движения (…) командиром было принято решение прекратить выполнение рейса, высадить пассажиров и вызвать тягач», - пояснил представитель компании.

Сильный боковой ветер сегодня резко осложнил работу аэропорта «Пулково». Не менее 13 рейсов ушли на запасные аэродромы из-за непогоды в Санкт-Петербурге. При этом воздушная гавань работает в штатном режиме, а решения о посадке и взлете принимается экипажами воздушных судов индивидуально.