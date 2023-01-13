Российская пенсионерка совратила 12-летнего внука и попала под следствие

В Коми 62-летняя пенсионерка совратила 12-летнего внука и попала под следствие. Об этом в пятницу, 13 января, сообщает РЕН ТВ.

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По данным телеканала, ребенок учится в шестом классе и живет вместе с бабушкой. Она полгода домогалась его и пыталась развратить.

Фигурантка признала вину. По факту произошедшего возбуждено дело по части 2 статьи 135 УК РФ («Развратные действия»).