Летевшие в Петербург самолеты резко сменили курс и ушли на запасные аэродромы

Свыше десяти летевших в Санкт-Петербург самолетов не смогли приземлиться в местном аэропорту Пулково из-за непогоды и ушли на запасные аэродромы. Об этом пишет «Фонтанка».

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Отмечается, что лайнерам пришлось резко сменить курс из-за сильного бокового ветра, превышающего допустимые значения для выполнения посадки.

«В зависимости от технических характеристик типов ВС, экипажи воздушных судов принимают решение о посадке в Пулково или уходе на запасные аэродромы», — сообщили в пресс-службе аэропорта.

По данным издания, практически все самолеты перенаправлены в воздушные гавани Москвы. Как только позволят погодные условия, они вылетят в Северную столицу. При этом подчеркивается, что аэродром аэропорта Пулково в настоящее время работает в штатном режиме.