Более десяти самолетов не смогли сесть в «Пулково» из-за плохой погоды

Сильный боковой ветер мешает посадке самолетов в аэропорту Санкт-Петербурга «Пулково», 13 рейсов ушли на запасные аэродромы. Об этом сообщает «Фонтанка».

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«Из-за сильного бокового ветра, превышающего допустимые значения для выполнения посадки, в зависимости от технических характеристик типов ВС, экипажи воздушных судов принимают решение о посадке в Пулково или уходе на запасные аэродромы», - пояснили в пресс-службе аэропорта.

При этом представитель аэропорта подчеркнул, что аэродром воздушной гавани продолжает работать в штатном режиме.

На запасные аэродромы в связи с нелетной погодой ушло уже 13 самолетов, отмечает издание.

Согласно информации на онлайн-табло аэропорта «Пулково» на 11:05 мск, был задержан вылет ряда рейсов. В частности, отложен вылет в Москву, Бухару, Владикавказ и Калининград.