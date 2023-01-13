Более десяти самолетов не смогли сесть в «Пулково» из-за плохой погоды

Сильный боковой ветер мешает посадке самолетов в аэропорту Санкт-Петербурга «Пулково», 13 рейсов ушли на запасные аэродромы. Об этом сообщает «Фонтанка».
«Из-за сильного бокового ветра, превышающего допустимые значения для выполнения посадки, в зависимости от технических характеристик типов ВС, экипажи воздушных судов принимают решение о посадке в Пулково или уходе на запасные аэродромы», - пояснили в пресс-службе аэропорта.
При этом представитель аэропорта подчеркнул, что аэродром воздушной гавани продолжает работать в штатном режиме.
На запасные аэродромы в связи с нелетной погодой ушло уже 13 самолетов, отмечает издание.
Согласно информации на онлайн-табло аэропорта «Пулково» на 11:05 мск, был задержан вылет ряда рейсов. В частности, отложен вылет в Москву, Бухару, Владикавказ и Калининград.
Ранее калининградский аэропорт Храброво был закрыт из-за сильного снегопада, часть рейсов отправлена на запасные аэродромы. В аэропорту подчеркнули, что пассажиров задержанных, перенесенных и отмененных рейсов обеспечили водой и питанием авиакомпании.