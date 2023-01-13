У польско-белорусской границы нашли тела трех мигрантов

Тела трех мигрантов были найдены неподалеку от границы между Польшей и Белоруссией. Об этом пишет газета Wyborcza.pl со ссылкой на активиста Петра Чабана.
"Три тела были найдены в районе Беловежи", — рассказал активист, поясняя, что "в одном месте найдены два, а позднее заблудившиеся солдаты нашли останки еще одного человека".
Причины их смерти при этом не раскрываются. Информацию о погибших подтвердила изданию пресс-секретарь Подляской полиции Эдита Вилчиньская, не раскрывая точное количество погибших.
"Погранохрана передала нам данные об обнаружении тел неизвестных людей", — сказала она.
По данным газеты, с начала гуманитарного кризиса на польско-белорусской границе число официально подтвержденных смертей составило 30 человек, еще 185 числятся пропавшими без вести. Ранее Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) разрешил Польше отправлять нелегальных мигрантов обратно в Белоруссию.