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23 минуты назад

У польско-белорусской границы нашли тела трех мигрантов

Газета.Ru

Тела трех мигрантов были найдены неподалеку от границы между Польшей и Белоруссией. Об этом пишет газета Wyborcza.pl со ссылкой на активиста Петра Чабана.

У польско-белорусской границы нашли тела трех мигрантов
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"Три тела были найдены в районе Беловежи", — рассказал активист, поясняя, что "в одном месте найдены два, а позднее заблудившиеся солдаты нашли останки еще одного человека".

Причины их смерти при этом не раскрываются. Информацию о погибших подтвердила изданию пресс-секретарь Подляской полиции Эдита Вилчиньская, не раскрывая точное количество погибших.

"Погранохрана передала нам данные об обнаружении тел неизвестных людей", — сказала она.

По данным газеты, с начала гуманитарного кризиса на польско-белорусской границе число официально подтвержденных смертей составило 30 человек, еще 185 числятся пропавшими без вести. Ранее Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) разрешил Польше отправлять нелегальных мигрантов обратно в Белоруссию.

Происшествия,ЕСПЧ,
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