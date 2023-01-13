У польско-белорусской границы нашли тела трех мигрантов

Тела трех мигрантов были найдены неподалеку от границы между Польшей и Белоруссией. Об этом пишет газета Wyborcza.pl со ссылкой на активиста Петра Чабана.

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"Три тела были найдены в районе Беловежи", — рассказал активист, поясняя, что "в одном месте найдены два, а позднее заблудившиеся солдаты нашли останки еще одного человека".

Причины их смерти при этом не раскрываются. Информацию о погибших подтвердила изданию пресс-секретарь Подляской полиции Эдита Вилчиньская, не раскрывая точное количество погибших.

"Погранохрана передала нам данные об обнаружении тел неизвестных людей", — сказала она.