В Тверской области погиб мужчина во время пожара в жилом доме

В городе Ржеве в жилом доме произошло возгорание, в результате которого погиб мужчина, сообщает пресс-служба СУ СК по Тверской области.

Фото: Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области

В ночь на 14 января 2023 года в экстренные службы поступила информация о возгорании одной из квартир жилого дома, расположенного в городе Ржеве. Пожарным удалось потушить огонь. Во время разборов завалов они обнаружили тело 67-летнего мужчины.

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают причины и обстоятельства произошедшего, опрашивают очевидцев. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.