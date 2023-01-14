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59 минут назад

В Тверской области погиб мужчина во время пожара в жилом доме

Газета.Ruиещё 3

В городе Ржеве в жилом доме произошло возгорание, в результате которого погиб мужчина, сообщает пресс-служба СУ СК по Тверской области.

В Тверской области погиб мужчина во время пожара в жилом доме
Фото: Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Тверской областиСледственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области

В ночь на 14 января 2023 года в экстренные службы поступила информация о возгорании одной из квартир жилого дома, расположенного в городе Ржеве. Пожарным удалось потушить огонь. Во время разборов завалов они обнаружили тело 67-летнего мужчины.

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают причины и обстоятельства произошедшего, опрашивают очевидцев. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее в Приозерском районе Ленобласти во время разбора завалов сгоревшего дома обнаружили тела детей 12 и 13 лет. Из огня удалось спасти женщину, с сильными ожогами она доставлена бригадой "скорой" в отделение реанимации ближайший больницы.

Происшествия,Пожар в Томске,Следственный комитет,
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