Россиянина обвинили в расправе над тремя бездомными из ненависти к ним

В Якутске перед судом предстанет 38-летний местный житель, которого обвиняют в расправе над тремя бездомными из ненависти к ним. Об этом в пятницу, 13 января, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

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Следствие установило, что 7 мая 2022 года фигурант бросил в голову спящего на улице мужчины фрагмент 29-килограммовой бетонной конструкции и скрылся. Потерпевший выжил.

Двух других жертв спасти не удалось. Одного из них обвиняемый избил по голове и телу отрезком металлической трубы, а другого скинул с моста высотой 4,5 метра, затем перетащил к воде и утопил. В совершении преступлений фигурант признался.