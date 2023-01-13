Убийце экс-премьера Японии Абэ предъявили обвинения

Окружная прокуратура города Нара предъявила обвинения убийце бывшего премьера Японии Синдзо Абэ. Как сообщает ТАСС со ссылкой на газету Yomiuri, Тэцуя Ямагами обвиняют в убийстве и незаконном владении оружием.

Напомним, что Ямагами застрелил Абэ во время его предвыборной речи, которую политик произносил на улице 8 июля 2022 года в префектуре Нара. 42-летний мужчина выстрелил ему в спину, использовав для этого многоствольное стрелковое оружие, которое сделал самостоятельно. Преступник был схвачен на месте.

На допросах злоумышленник заявил, что убил экс-премьера, поскольку был уверен в его связях с религиозной организацией «Церковь объединения», которая, как он считал, испортила ему жизнь, обанкротив его семью.

Отметим, что причастность Абэ к «Церкви объединения» на данный момент не доказана, однако его смерть стала причиной масштабного расследования связей политиков с этой организацией. Выяснилось, что 179 депутатов парламента от правящей Либерально-демократической партии, в том числе и ее высокопоставленные члены, связаны с «Церковью».