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3 минуты назад

Популярный блогер умер в 33 года от сердечного приступа

Lenta.ruиещё 2

Популярный американский TikTok-блогер Wafffler69 (настоящее имя — Тейлор) умер в 33 года от сердечного приступа. Об этом пишет издание Dexerto.

Популярный блогер умер в 33 года от сердечного приступа
Фото: скрин видеоскрин видео

Сообщается, что блогеру стало плохо 11 января. Мужчину отвезли в больницу, но врачи не успели его спасти.

«Он скончался около 10 вечера 11 января, предположительно, от сердечного приступа», — рассказал брат Wafffler69.

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Wafffler69 прославился в TikTok благодаря роликам, на которых он пробует необычную еду. На его аккаунт в соцсети подписано 1,8 миллиона пользователей.

Ранее сообщалось о смерти другого популярного американского блогера — Technoblade. Он скончался на 24-м году жизни после борьбы с раком. В прощальном послании блогер поблагодарил подписчиков за то, что они поддерживали его контент. Он выкладывал на YouTube видео, где играл в Minecraft.

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