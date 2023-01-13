Популярный блогер умер в 33 года от сердечного приступа

Популярный американский TikTok-блогер Wafffler69 (настоящее имя — Тейлор) умер в 33 года от сердечного приступа. Об этом пишет издание Dexerto.

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Сообщается, что блогеру стало плохо 11 января. Мужчину отвезли в больницу, но врачи не успели его спасти.

«Он скончался около 10 вечера 11 января, предположительно, от сердечного приступа», — рассказал брат Wafffler69.

Wafffler69 прославился в TikTok благодаря роликам, на которых он пробует необычную еду. На его аккаунт в соцсети подписано 1,8 миллиона пользователей.