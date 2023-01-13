Брат соосновательницы Black Lives Matter погиб от рук полицейского

Соосновательница Black Lives Matter («Жизни чернокожих важны»; BLM) Патрис Каллорс заявила, что полицейское управление Лос-Анджелеса (LAPD) несет ответственность за смерть ее двоюродного брата. Как пишет ABC News, трагедия произошла во время столкновения с силовиками 3 января.

В своем Instagram (деятельность соцсети запрещена в России) Каллорс написала, что LAPD «убила трех человек в этом году», один из которых является членом ее семьи. Речь идет о 31-летнем Кинане Андерсоне.

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Мой двоюродный брат был педагогом и работал с детьми старшего школьного возраста. Он был учителем английского языка, — рассказала Каллорс.

В полицейском управлении LAPD сообщили, что 3 января недалеко от Вениса в западной части города произошла авария с участием Андерсона. На кадрах, опубликованных полицией, видно, как сотрудник правоохранительных органов подъезжает к месту ДТП, в то время как брат активистки BLM бежит по дороге и просит помочь.

Как сообщили в LAPD, остановившись, полицейский приказал мужчине «встать у стены» — Андерсон отошел к тротуару, встал на колени, поднял руки за голову и сказал, что «не хотел этого», а через несколько минут пытался сбежать.

Предотвратить побег смогли полицейские — они уложили учителя на асфальт, предупредив, что за оказание сопротивления, его ударят электрошокером. В это время Андерсон несколько раз просил о помощи и повторял, что силовики хотят его убить. Еще несколько минут полицейские силой ударживали мужчину и несколько раз примененили электрошокер. Андерсон сказал, что с ним хотят поступить так же, как с Джорджем Флойдом — афроамериканцем, убитым полицейским в мае 2020 года.

После этого учителя перевели в больницу Санта-Моники. Через четыре с половиной часа после госпитализации у него остановилось сердце.