СМИ: в Польше избили семью беженцев с Украины

Семью украинских беженцев избили в польском Люблине, потребовав от них вернуться на родину. Как сообщает РИА Новости, об этом случае пишет местная газета Dziennik Wschodni.

Инцидент произошел в центре города на автобусной остановке, когда украинка по имени Оксана, ее 27-летняя беременная дочь и 13-летний сын возвращались с прогулки. По словам женщины, к ним подошли двое мужчин, которые попросили сигарету. Беженцы отказали, поскольку никто из них не курит.

«Об этом им сказала дочь. Она говорит по-польски, но с украинским акцентом. Услышав это, они стали агрессивными», — рассказала женщина.

Мужчины стали нецензурно ругаться, сопровождая свои слова требованиями возвращаться на родину. Когда ребенок решил вызвать полицию, они попытались вырвать у него телефон, после чего мальчика повалили на землю и стали бить по голове. Женщин, которые бросились на защиту подростка, также избили.

Оксана отметила, что момент избиения видели несколько прохожих, однако никто не реагировал и не попытался вступиться. В результате вся семья оказалась в больнице, а у подростка зафиксировали перелом. Пострадавшие считают, что нападение произошло на национальной почве. Полиция нашла злоумышленников — ими оказались двое местных жителей в возрасте 25 и 30 лет.