Убийце экс-премьера Японии Абэ предъявили обвинения

Японская прокуратура в пятницу предъявила обвинения в убийстве и незаконном владении оружием безработному японцу Тэцуя Ямагами, который летом прошлого года застрелил экс-премьера страны Синдзо Абэ. Об этом сообщила газета Yomiuri.

10 января Ямагами был признан вменяемым по итогам принудительной психиатрической экспертизы, которая проводилась с июля прошлого года.

Бывший военный моряк Ямагами 8 июля выстрелом в спину убил Абэ, выступавшего на предвыборном митинге на одной из улиц Нара на юго-западе главного японского острова Хонсю. Он использовал при этом многоствольное стрелковое устройство, которое сам сделал и тщательно испытал. Стрелявший был схвачен и арестован охраной убитого политика на месте преступления.