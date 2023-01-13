Убийце экс-премьера Японии Абэ предъявили обвинения

Японская прокуратура в пятницу предъявила обвинения в убийстве и незаконном владении оружием безработному японцу Тэцуя Ямагами, который летом прошлого года застрелил экс-премьера страны Синдзо Абэ. Об этом сообщила газета Yomiuri.
10 января Ямагами был признан вменяемым по итогам принудительной психиатрической экспертизы, которая проводилась с июля прошлого года.
Бывший военный моряк Ямагами 8 июля выстрелом в спину убил Абэ, выступавшего на предвыборном митинге на одной из улиц Нара на юго-западе главного японского острова Хонсю. Он использовал при этом многоствольное стрелковое устройство, которое сам сделал и тщательно испытал. Стрелявший был схвачен и арестован охраной убитого политика на месте преступления.
В ходе допросов он заявил, что убил бывшего премьера, поскольку был уверен в его связях с религиозной организацией "Церковь объединения". Его мать была фанатичной сторонницей этой структуры, пожертвовала ей практически все свое состояние и привела семью к банкротству. Последующие расследования показали, что с "Церковью объединения", которую обвиняют в вымогательствах крупных сумм у последователей, поддерживали контакты многие представители верхушки правящей в Японии Либерально-демократической партии. В настоящее время в отношении "Церкви объединения" ведется расследование.