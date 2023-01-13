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18 минут назад

В российском городе одиннадцатилетнего ребенка высадили из автобуса на мороз

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В Красноярске кондуктор высадила одиннадцатилетнего ребенка из автобуса, из-за чего он пять остановок шел пешком по морозу. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета (СК).

В российском городе ребенка высадили из автобуса на мороз
Фото: ТАССТАСС

Инцидент произошел днем 12 января. После школы мальчик сел в автобус №52 на остановке «Тарная база», но на его транспортной карте не хватило денег на оплату проезда. Его высадили из автобуса, в то время, как температура в сибирском городе опустилась ниже минус 20 градусов.

По факту случившегося следователи организовали процессуальную проверку.

Похожий инцидент произошел в конце ноября в Новосибирской области: водитель автобуса высадил 12-летнего ребенка на 30-градусный мороз. Еще один случай был зафиксирован в городе Балашове Саратовской области в декабре: школьника выгнали из-за неработающей карты.

С 2021 года в России действует закон о запрете высаживать не достигших шестнадцатилетнего возраста детей-безбилетников из общественного транспорта.

Происшествия,Следственный комитет,
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