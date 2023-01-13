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39 минут назад

РИА Новости: рабочие отравились смесью газа в Красноярском крае, один человек погиб

Газета.Ruиещё 4

Пятеро рабочих отравились газом во время работ в поселке Раздолинск Мотыгинского района Красноярского края, один из них погиб. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

В Красноярском крае рабочие отравились смесью газа
Фото: ТАССТАСС

"Один человек погиб, четверо госпитализированы, находятся на лечении", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что рабочие были из бригады, которая всем составом находились на смене. Они проводили работы на газогенераторной установке и отравились смесью газа, сказал источник агентства.

По его словам, погибшим при отравлении газом является ответственный за безопасность работ начальник участка, который находился ближе всех к установке. Официальной информации о происшествии от правоохранительных органов и экстренных служб пока нет.

Ранее сообщалось, что в Московской области при обрушении потолка в цеху по производству керамики пострадало два человека.

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