Поляки избили беженцев с Украины, требуя вернуться на родину

Семья украинцев пожаловалась на то, что их побили на автобусной остановке в центре польского Люблина.

Со слов беженки Оксаны, её 27-летняя беременная дочь и 13-летний сын шли с прогулки, когда у них попросили закурить двое мужчин.

Якобы услышав в ответ речь с украинским акцентом, они набросились на приезжих. Мать семейства считает, что инцидент произошёл на национальной почве.

"Из нас никто не курит. Об этом им сказала дочь. Она говорит по-польски, но с украинским акцентом. Услышав это, они стали агрессивными", — цитирует Оксану местная газета Dziennik Wschodni.

Беженка добавила, что нападавшие ругались нецензурно и требовали возвращаться на родину. Со слов женщины, её сын пригрозил, что вызовет полицию, и тогда мужчины попытались вырвать у него телефон из рук и, повалив его на землю, стали бить по голове. А когда мать и сестра стали защищать подростка, влетело и им. Как рассказала Оксана, были свидетели, но никто не пришёл на помощь.