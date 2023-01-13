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57 минут назад

Dziennik Wschodni: в Люблине избили беженцев с Украины, требуя вернуться на родину

Газета.Ruиещё 4

Семья украинцев пожаловалась на то, что их побили на автобусной остановке в центре польского Люблина.

Поляки избили беженцев с Украины, требуя вернуться на родину
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Со слов беженки Оксаны, её 27-летняя беременная дочь и 13-летний сын шли с прогулки, когда у них попросили закурить двое мужчин.

Якобы услышав в ответ речь с украинским акцентом, они набросились на приезжих. Мать семейства считает, что инцидент произошёл на национальной почве.

"Из нас никто не курит. Об этом им сказала дочь. Она говорит по-польски, но с украинским акцентом. Услышав это, они стали агрессивными", — цитирует Оксану местная газета Dziennik Wschodni.

Беженка добавила, что нападавшие ругались нецензурно и требовали возвращаться на родину. Со слов женщины, её сын пригрозил, что вызовет полицию, и тогда мужчины попытались вырвать у него телефон из рук и, повалив его на землю, стали бить по голове. А когда мать и сестра стали защищать подростка, влетело и им. Как рассказала Оксана, были свидетели, но никто не пришёл на помощь.

В результате все трое оказались в больнице, приводит текст публикации Life.ru. У мальчика — перелом пальца. Полиция опознала нападавших и продолжает расследование. Издание отмечает, что инцидент вызвал бурю эмоций у соотечественников пострадавших. Они назвали агрессоров монстрами. Собеседница издания призналась, что до этого не сталкивалась с проявлениями ненависти со стороны поляков. Комментаторы допускают различные причины конфликта.

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