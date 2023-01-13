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13 минут назад

Под Москвой нашли тела матери и ребенка

Lenta.ruиещё 2

В Наро-Фоминске в Подмосковье нашли тела двух человек. Об этом стало известно источнику «Известий».

Под Москвой нашли тела матери и ребенка
Фото: ТАССТАСС

По его данным, погибла 42-летняя мать и ее 15-летний сын — их тела обнаружила мать взрослой женщины. Предварительно, россияне скончались из-за отравления угарным газом.

Не уточняется, где конкретно были найдены погибшие. Обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее во Владимирской области десятилетнюю девочку нашли рядом с телом матери. Предварительно, жительница Гусь-Хрустального увела в лес свою дочь, ее впоследствии обнаружили там с признаками переохлаждения и госпитализировали.

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