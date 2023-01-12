В Эфиопии из тюрьмы сбежали более 400 заключенных

Правоохранительные органы Эфиопии ведут поиск около 480 заключенных, которые совершили побег из тюрьмы в городе Буле-Хора. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на медиагруппу BBC.

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В данный момент неизвестно сколько заключённых уже удалось арестовать. Уточняется, что среди беглецов есть члены повстанческих группировок.

8 января вооруженная группа атаковала тюрьму в Буле-Хора, в результате чего все заключённые в ней преступники смогли сбежать. Кроме того, во время налёта были убиты пятеро надзирателей. Ответственность за атаку власти Эфиопии возложили на группировку «Армия освобождения Оромо», которая является военным крылом партии «Фронт освобождения Оромо». Цель группировки – признание независимости штата Оромия, который является самым густонаселенным регионом Эфиопии.