Самолет российской авиакомпании, следовавший рейсом Бангкок — Москва посадили в Самарканде из-за драки и ухудшения состояния беременной пассажирки, сообщает Telegram-канал Baza.
По словам очевидцев, драка произошла из-за пассажира в эконом классе, который объявил себя важной персоной и потребовал особого отношения. По данным канала Mash, дебошир представился "сыном губернатора" Красноярского края, но обман быстро раскрылся, так как настоящий Александр Усс находится в итальянской тюрьме. После отказа в вип-обслуживании от стюардессы, он напал и толкнул бортпроводника, от чего та ударилась головой.
Мужчину скрутили соседи по креслам, но из-за поднявшегося переполоха другой беременной пассажирке стало плохо. В результате экипаж принял решение садиться в ближайшем аэропорту, которым оказался авиапорт в Самарканде.
Полиция арестовала дебоширов, а 36-летнюю женщину на шестом месяце беременности забрали в роддом на сохранение, но еще около часа занял поиск ее багажа, сообщает SHOT.
Пассажиры рассказывают, что посадка произошла жестко и после приземления людей несколько часов не выпускали из самолета.
Позже оказалось, что у самолета техническая неисправность с туалетами на борту и дальше лететь он не может. Пассажиров пообещали разместить в отеле и отправить в Москву другим самолетом.
Накануне в США отменили и перенесли свыше десяти тысяч рейсов из-за сбоя.