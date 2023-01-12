Самолет российской авиакомпании, следовавший рейсом Бангкок — Москва посадили в Самарканде из-за драки и ухудшения состояния беременной пассажирки, сообщает Telegram-канал Baza.

По словам очевидцев, драка произошла из-за пассажира в эконом классе, который объявил себя важной персоной и потребовал особого отношения. По данным канала Mash, дебошир представился "сыном губернатора" Красноярского края, но обман быстро раскрылся, так как настоящий Александр Усс находится в итальянской тюрьме. После отказа в вип-обслуживании от стюардессы, он напал и толкнул бортпроводника, от чего та ударилась головой.

Мужчину скрутили соседи по креслам, но из-за поднявшегося переполоха другой беременной пассажирке стало плохо. В результате экипаж принял решение садиться в ближайшем аэропорту, которым оказался авиапорт в Самарканде.

Полиция арестовала дебоширов, а 36-летнюю женщину на шестом месяце беременности забрали в роддом на сохранение, но еще около часа занял поиск ее багажа, сообщает SHOT.

Пассажиры рассказывают, что посадка произошла жестко и после приземления людей несколько часов не выпускали из самолета.

Позже оказалось, что у самолета техническая неисправность с туалетами на борту и дальше лететь он не может. Пассажиров пообещали разместить в отеле и отправить в Москву другим самолетом.