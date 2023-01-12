Самолет экстренно посадили из-за драки дебошира с «сыном губернатора»

Российский самолет, следовавший из Бангкока в Москву, пришлось экстренно посадить в Самарканде из-за драки дебоширов, один из которых представился сыном губернатора Красноярского края. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

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Уточняется, что так называемый сын губернатора Александра Усса требовал особого отношения от бортпроводниц, однако получил отказ, когда его обман вскрылся. После этого он толкнул тележку с едой и стюардессу, которая упала и ударилась головой. Другие пассажиры решили заступиться за бортпроводницу, между ними завязалась драка.

Кроме того, из-за сложившейся ситуация беременная женщина, летевшая тем же рейсом в бизнес-классе, почувствовала себя плохо. В связи с произошедшим экипаж самолета решил совершить экстренную посадку. В Самарканде полиция задержала дебоширов, а женщину отвезли в роддом.