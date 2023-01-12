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8 минут назад

Бывшего начальника российской колонии осудят за изготовление холодного оружия

Lenta.ru

В Ростовской области бывшего начальника исправительной колонии №5 (ИК-5) осудят за незаконное изготовление оружия и превышение полномочий. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Бывшего начальника колонии осудят за изготовление холодного оружия
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным ведомства, с апреля 2021-го по февраль 2022 года за счет использования труда заключенных фигурант изготовил 30 экземпляров холодного оружия. Также он организовал на территории колонии изготовление и продажу сувениров, за них он получил от заказчика более 375 тысяч рублей.

При этом на расчетный счет ИК-5 он внес только часть средств, а остальные деньги потратил на личные нужды.

Ранее сообщалось, что в Татарстане экс-начальник ИК-5 получил пять лет колонии за взятки и пронос телефонов.

Происшествия,Следственный комитет,
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