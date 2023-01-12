У россиянки похитили 200 тысяч рублей во время снятия порчи

В Ивановской области правоохранительные органы задержали двух женщин, подозреваемых в хищении денег и золотых украшений у местной жительницы, с которой они якобы «снимали порчу». Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

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Инцидент произошел в Комсомольске.

Жертва обмана обратилась в полицию и рассказала, что к ней домой пришли две женщины, которые убедили ее в том, что на нее наложена порча. Мошенницы назвали якобы дату смерти пострадавшей. Чтобы этого избежать, они заявили, что необходимо «снять черный задел» с денежных средств и украшений с помощью обряда очищения.

В итоге потерпевшая отдала все деньги и украшения мошенницам на сумму свыше 200 тыс. рублей. Пообещав снять порчу с них, подозреваемые скрылись.