В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+10° в 
USD 67.78EUR 72.79
Войти в почту
14 минут назад

Мужчина трижды украл у соседа телевизор, чтобы не скучать в Новый год

Москва меняется

Житель Новосибирской области трижды похищал телевизор соседа, чтобы не нарушать традицию просмотра новогодних фильмов и шоу. Об этом сообщил Mash Siberia.

Россиянин объяснил неоднократную кражу соседского телевизора
Фото: © Творческое объединение «Экран»© Творческое объединение «Экран»

В первый раз фанат «Иронии судьбы» и «Голубого огонька» решил подготовиться заранее и вынес телевизор с приставкой из соседской квартиры еще до праздников. Владелец забрал у него технику обратно. Упорный мужчина не сдавался и попытался снова стащить вожделенное ТВ в новогоднюю ночь.

Хейтеры обрушились на Повалий за выступление на новогоднем огоньке

Сосед вновь отобрал у похитителя телевизор и отдал его на хранение знакомой. Тогда мужчина выяснил, где она живет, ночью наведался к ней и вновь совершил кражу. В полиции он объяснил, что не мог отказаться от традиции просмотра любимых фильмов и новогодних шоу в праздники.

Происшествия,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители