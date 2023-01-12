Россиянин объяснил неоднократную кражу соседского телевизора

Житель Новосибирской области трижды похищал телевизор соседа, чтобы не нарушать традицию просмотра новогодних фильмов и шоу. Об этом сообщил Mash Siberia.

Фото: © Творческое объединение «Экран» © Творческое объединение «Экран»

В первый раз фанат «Иронии судьбы» и «Голубого огонька» решил подготовиться заранее и вынес телевизор с приставкой из соседской квартиры еще до праздников. Владелец забрал у него технику обратно. Упорный мужчина не сдавался и попытался снова стащить вожделенное ТВ в новогоднюю ночь.