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34 минуты назад

Россиянка в ночь на Рождество зарезала мужа за многолетнюю критику ее внешности

Lenta.ru

В Калининграде женщина в Рождественскую ночь зарезала мужа, который годами критиковал ее внешность. Об этом в четверг, 12 января, сообщает Mash.

Россиянка в ночь на Рождество зарезала мужа за критику ее внешности
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Совершив преступление, женщина попыталась свести счеты с жизнью, однако позже обратилась к соседям за помощью и призналась в убийстве. Вызванные медики увезли россиянку в реанимацию, а двоих детей 11 и полутора лет забрали органы опеки. Ранее супруга жаловалась на мужа, который в течение многих лет указывал на ее лишний вес и недостатки.

10 января сообщалось, что в Иркутске мужчина убил и расчленил жену топором, решив, что в нее вселился инопланетянин.

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