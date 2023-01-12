Полиция проверяет треш-стримеров из Елани, за деньги пытавших людей в онлайне

В Волгоградской области правоохранительные органы начали проверку по факту появления в сети видеозаписи, на которой стримеры издеваются над своими гостями. Речь идет о стримах, на которых запечатлены кадры, как людей унижают и оскорбляют на камеру, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

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«В рамках проверки будут установлены личности граждан, фигурирующих на видео. По результатам будет принято процессуальное решение», — пояснили в ведомстве.

Как пишет V1.RU, скандальные стримы вели мать с дочерью из Елани, также в трансляциях иногда присутствуют другие стримеры. Концепция видео заключается в том, что пользователям за деньги предлагают «наказать» гостей, в роли которых, предположительно, выступают знакомые стримеров. В частности, в опубликованной записи молодого человека раздели, побрили налысо и заставили лизать пятки. На других видео стримеры избивают гостей по «заданию» тех, кто смотрит трансляции и платит за это.