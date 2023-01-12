Полиция проверяет треш-стримеров из Елани, за деньги пытавших людей в онлайне

В Волгоградской области правоохранительные органы начали проверку по факту появления в сети видеозаписи, на которой стримеры издеваются над своими гостями. Речь идет о стримах, на которых запечатлены кадры, как людей унижают и оскорбляют на камеру, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.
«В рамках проверки будут установлены личности граждан, фигурирующих на видео. По результатам будет принято процессуальное решение», — пояснили в ведомстве.
Как пишет V1.RU, скандальные стримы вели мать с дочерью из Елани, также в трансляциях иногда присутствуют другие стримеры. Концепция видео заключается в том, что пользователям за деньги предлагают «наказать» гостей, в роли которых, предположительно, выступают знакомые стримеров. В частности, в опубликованной записи молодого человека раздели, побрили налысо и заставили лизать пятки. На других видео стримеры избивают гостей по «заданию» тех, кто смотрит трансляции и платит за это.
По информации собеседников издания, в один момент стримерша, которая вела трансляции, перестала это делать, так как «поняла, насколько это плохо». Согласно одной из версий, после этого видеозаписи специально опубликовали «спонсоры» трансляций, которые были недовольны решением девушки прекратить стримы.